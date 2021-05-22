Электричество отключат 23 мая в Правобережном районе Иркутска

Ночью 23 мая на полчаса отключат свет в Правобережном районе Иркутска Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

О запланированном отключении света специалисты сообщают заранее и просят жителей города с пониманием отнестись к небольшим неудобствам. Починят сейчас — не случится аварии потом.

- Информация об отключениях в Иркутске и окрестностях появляется на нашей странице за день до их проведения, - сообщает электросетевая компания в своем инстаграм-аккаунте "Свет38". - В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен.

23 мая света не будет только в одном районе Иркутска — в Правобережном, к тому же, в ночное время и буквально на полчаса.

По каким точно адресам и в какое время ждать отключения света в Иркутске, смотрите ниже.

Фото: аккаунт "Свет38" в соцсетях