8-летнего ребенка сбили в Иркутском районе

В Хомутово сбили 8-летнего ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одной из улиц поселка Хомутово автомобиль наехал на ребенка, сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

- Днем 30-летний водитель «Ниссан Тиана» сбил выскочившего на дорогу ребенка, - рассказывает пресс-служба полиции. - Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего и видимых травм не обнаружили.

ДТП произошло, не смотря на предупреждающий знак на этой улице, водитель «Ниссана» не успел заметить нескольких детей, выбежавших на проезжую часть из открытого гаража одного из домов.

Пока ведется проверка, госавтоинспекция напоминает о том, что игры на дороге опасны и просит родителей уделить внимание детям, особенно дошкольного возраста. А водителей, в свою очередь, призывают ездить медленно и быть максимально внимательными во дворах, на территориях дачных и гаражных кооперативов.

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