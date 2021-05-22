Пострадавшим от пожара в поселке Дальний выплатят по 105 тысяч рублей

Жителям поселка Дальний, пострадавшим от пожара, выплатят по 105 000 рублей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Кроме 5 000 рублей помощи как людям, попавшим в ЧС, погорельцам из поселка Дальний доплатят еще по 100 000 рублей, сообщает правительство Иркутской области.

- 105 тысяч рублей на каждого - это компенсации за утрату имущества и единовременная помощь, - объясняет пресс-служба правительства. - Ведь у людей больше нет никаких вещей, даже первой необходимости.

1,470 млн рублей нашлись в резервном фонде правительства региона, они поступят пострадавшим уже 26 мая. А сегодня, 22 мая, в Нижнеилимский район отправили 300 кг гуманитарной помощи от министерства социальной защиты, попечительства и опеки Иркутской области. В посылках как раз вещи, необходимые прямо сейчас: постельное белье, посуда, мелкая бытовая техника, средства гигиены и продукты. Вторую партию направят уже в воскресенье.

НАПОМНИМ

Пожар в поселке Дальний начался днем 19 мая в одном из заброшенных домов, но огонь быстро разнесло ветром на другие участки. Полностью потушить пожар удалось только на следующее утро. Сгорело 28 домов, в 9 из них жили семьи, крова лишились 14 человек, 49 участков пострадали от огня. На весь поселок Дальний осталось всего 20 изб.

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