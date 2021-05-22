Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал о своем пути в профессии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Народный артист России, общественный деятель, пианист родом из Иркутска Денис Мацуев рассказал о своём пути в профессии. Его интервью на марафоне «Новое знание» состоялось, несмотря на плотный график – накануне у музыканта было выступление в Нижнем Новгороде, а следующее уже сегодня вечером – в Вене.

Между концертами – час общения со всей Россией. Со студентами, школьниками и просто поклонниками таланта. Марафон идет в прямом эфире, к нему может подключиться любой желающий по этой ссылке .

– Безумно счастлив быть здесь. Я очень люблю общаться с аудиторией после концертов. А уж молодёжная аудитория – особенная для меня, – обратился сегодня Денис Мацуев к слушателям образовательного марафона, молодым людям, которые присутствовали в зале.

С ними, молодыми и жадно впитывающими, поделился пианист своей историей. Рассказал, как ему повезло с семьёй, что кроме музыки, в его жизни всегда было место играм во дворах, спорту, общению с друзьями.

– Несмотря на то, что я считался вундеркиндом у себя в родном городе, я разрушил стереотип этого понятия. Стереотип вундеркинда – что они света белого не видят, сидят по 10-12 часов занимаются. Я был абсолютно нормальным ребёнком. Я играл в футбол, играл в хоккей. Я был старостой двора у себя на Ленина, 4. Я не был шпаной, всегда стремился решать конфликты, перенося их в спортивные состязания. Я и сейчас люблю спорт, футбол, болею за Спартак, - рассказал Денис Мацуев.

Говорил и том, как по-другому взглянул на мир во время пандемии, понял, каким он может быть разным у музыкантов. Во многих странах именитые виртуозы, профессионалы были вынуждены зарабатывать на жизнь, устраиваясь доставщиками пиццы, таксистами, уличными артистами. Россия стала едва ли не единственной страной, где трудоустроенные музыканты, участники оркестров, получали зарплату при отсутствии концертов.

Сегодня, 22 мая, образовательный марафон «Новое знание» завершает свою работу. Но лекции в самом разгаре и продлятся до глубокой ночи по иркутскому времени.

Многие эксперты признали этот опыт успешным, онлайн-трансляции набрали уже более 12 миллионов просмотров, участниками офлайн и онлайн стали сотни тысяч россиян. И наверняка каждому из них марафон добавил новых знаний.