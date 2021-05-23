Погода на 23 мая в Иркутске: днем небольшой дождь и до +12 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода по-прежнему не может порадовать жителей Иркутска долгожданным майским теплом. Вот и в воскресенье 23 мая, особых изменений нет. Днем синоптики вновь обещают небольшой дождь столбик термометра покажет +10, +12 градусов. Ветер подует северо-западный 4-9 м/с с порывами до 7012 м/с.

Что касается Иркутской области, то там практически такая же картина. Днем, 23 мая переменная облачность, местами небольшой дождь. Правда, возможен мокрый снег, ветер подует северо-западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура днем 10, 15 градусов сл знаком плюс, при облачной погоде до +5.

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