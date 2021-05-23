Пять лесных пожаров потушили за сутки в Иркутской области

Пожароопасный сезон в Иркутской области открыт. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировали пять лесных пожаров. С ними удалось справиться. Один, на площади 20 га потушили в Тулунском районе. Три – в Братском и один в Тайшетском районе. Общая площадь этих очагов – 38 га. Почти справились с огнем в Усть-Кутском районе

А теперь о причинах этих возгораний. В двух случаях причиной возникновения лесных пожаров стал переход огня с земель иных категорий. Еще в двух лес загорелся по вине местных жителей. Два пожара возникли на линиях электропередач.

Добавим, что ч начала пожароопасного сезона в лесах Иркутской области зафиксировали уже 69 пожаров на общей площади 1350,4 га. Правда, по сравнению с этим же периодом прошлого года, количество возгораний в лесу меньше на 221 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легендарному хоккеисту Александру Насонову и его соседям не придется за свой счет сносить 10-этажку по улице 4-я Советская в Иркутске (Подробности)