Проезд по улице Пушкина закроют на месяц в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание, иркутские автомобилисты. С 24 мая по 24 июня в городе закроют проезд по улице Пушкина. Проехать нельзя будет на участке от улицы Касьянова до улицы Румянцева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Проезд по улице Пушкина запретят из-за плановых работ по строительству инженерных коммуникаций, - рассказали в администрации.

Так что, водителям лучше заранее выбирать пути объезда.

Напомним, это не единственное перекрытие улиц в Иркутске. Так, проезд по улице Цесовская Набережная закроют на 4 месяца. Там, с 00.00 29 мая до 24.00 30 сентября будут проводить строительно-монтажные работы на участке от улицы Сурикова, 25 до улицы Гаврилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легендарному хоккеисту Александру Насонову и его соседям не придется за свой счет сносить 10-этажку по улице 4-я Советская в Иркутске (Подробности)