Заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили провел мастер-класс в Иркутске. Фото: предоставлено золотодобывающей компанией "Полюс".

Актер театра и кино, мастер озвучки и дубляжа, народный артист РФ Сергей Чонишвили 23 мая провел в Иркутске мастер-класс в рамках фестиваля современного искусства "Территория. Иркутск". Зрительный зал был полон - пришли и поклонники артиста, чей голос мы так привыкли слышать на российских телеканалах и в кассовых фильмах, и актеры местных театров, и просто горожане, которым интересно поговорить об искусстве. И беседа получилась увлекательной.

- Театр - это мощный обмен энергетикой между актерами на сцене и зрителями в зале. Именно благодаря этому живому взаимодействию театр не вытеснит ни телевидение, ни кино, ни интернет, - с этой мысли начал встречу Сергей Чонишвили.

Но сохраняется ли эта "магия" в современных постановках - с инсталляциями, перфомансами и так далее? На этот вопрос артист ответил так - новые формы искусства могут и должны появляться, но в любой постановке должна быть крепкая театральная основа. Ведь главное, чтобы и актерам, и зрителям было интересно, а не скучно.

- Точно также нет искусства столичного или провинциального, а есть только хорошая школа, либо ее отсуствие, - уверен Сергей Чонишвили.

Рассказал он и о своем творческом пути, об особенностях актёрского ремесла. А в заключение - пару слов о концерте "Год без странствий", который пройдёт 23 мая в 18.00 в Драмтеатре им. Охлопкова. Артист прочитает стихи Данте, Петрарки и отечественных поэтов под живую музыку - на фортепиано будет играть лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин. Тема - Италия.

- Это будет импровизация, - с улыбкой сказал Сергей Чонишвили.

Напомним, фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск» проходит в нашем городе впервые. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс».