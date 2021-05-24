Погода в Иркутске: 24 мая небольшой дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 24 мая – весь день переменная облачность, вечером, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, пройдет небольшой дождь.

- Ветер в областном центре дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Воздух днем прогреется до +14…+16 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 722 миллиметра ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области 24 мая – синоптики также обещают дожди, небольшие и кратковременные – в западных, северо-западных, центральных районах, в отдельных территориях региона сегодня возможны грозы. Ветер 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +14…+19, если небо затянут облака, то всего +7…+12.

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