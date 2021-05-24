Жителям поселка Дальний, где сгорело 42 дома, нужны раскладушки и продукты. Фото: предоставлено КП-Иркутск

Людям очень нужна помощь. Погорельцам из поселка Дальний в Нижнеилимском районе Иркутской области, где сгорели почти три десятка домов, необходимы вещи, продукты, средства гигиены. Сбор открыло Иркутское областное отделение Российского Красного Креста.

Как сообщают организаторы, помочь пострадавших может каждый. Нужны вещи и продукты. Принимают новое постельное белье, полотенца, одежду, обувь, средства личной гигиены, посуду, раскладушки. Продукты лучше приносить длительного хранения – подсолнечное масло, крупы, консервы, мука, соль, сахар.

Напомним, пожар в поселке Дальний тушили с земли и с воздуха – самолет БЕ-200ЧС Красноярского авиационно-спасательного центра сбросил на огонь тонны воды, пожарных забрасывали в поселок на вертолетах. В пятницу, 22 мая, в поселке побывал прокурор Иркутской области Андрей Ханько. По уточненным данным сгорели 42 дома. Большинство из них были не жилыми. Без крова остались 14 человек, в их числе один ребенок.

КОНКРЕТНО

Куда приносить продукты и вещи:

Офис Красного Креста – город Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 9

Все вопросы можно задать по телефонам: 8 (3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61

Если у вас есть возможность финансово помочь погорельцам – реквизиты здесь.