Пригородные поезда на участке Слюдянка – Утулик временно заменят автобусами
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Пригородные поезда №№ 6602, 6606 сообщением Слюдянка-1 – Выдрино и рейсы №№ 6601, 6605 сообщением Выдрино – Слюдянка-1 отмечняются 27-29 мая, а также с 3 по 5 июня и с 10 по 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
- Пригородные поезда будут временно заменены на автобусы на участке Слюдянка – Утулик, - говорят специалисты. – Вместо них пассажиров будут доставлять по маршруту автобусами с остановками по требованию.
Такие временные неудобства вызваны ремонтными работами на данной участке железной дороги.
КОНКРЕТНО
Доставка пассажиров автобусом:
Расписание автобусов, которые будут курсировать вместо поездов на участке Слюдянка-Утулик
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