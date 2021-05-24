110 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 24 мая составляет 69 197. За сутки в это число добавились 110 человек, получившие накануне положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Иркутской области.

- За этот же промежуток времени в регионе вылечили 67 157 инфицированных (за сутки +37) , - отмечают специалисты.

Сегодня в ковидных госпиталях региона медики борются за жизнь и здоровье 1180 пациентов. Увы, летальные исходы по-прежнему происходят каждый день. 24 мая стало известно о смерти еще 7 человек от новой коронавирусной инфекции.

Всего в Приангарье COVID-19 стал причиной кончины уже 2534 гостей и жителей региона. Еще 276 зараженных коронавирусом также были больны и другими тяжелыми болезнями, от которых и умерли.

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