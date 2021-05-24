8 жителей Иркутской области оштрафовали за нарушения противопожарного режима за выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минувшие выходные в Иркутской области к административной ответственности были привлечены 8 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 809 патрульных и манёвренных групп вышли в рейды по частному сектору населённых пунктов и садоводств в прошедшие выходные дни. Общая численность межведомственных групп составила более 2200 человек. По результатам работы групп составлено 8 протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. 4 нарушения были зафиксированы в границах населенных пунктов и 4 – в лесных массивах, - сообщили в ведомстве.

За прошедшие выходные в Приангарье произошло 67 пожаров в населенных пунктах. 37 из них произошли из-за горения мусора и сухой травы. Специалисты пожарного надзора провели 12488 обходов домов и проинструктировали 19247 человек. Также прошли рейды по местам жительства неблагополучных семей - это 185 домов и квартир. Вместе с этим специалисты обследовали на соблюдение пожарной безопасности 85 мест проживания многодетных семей.

Всего с начала особого противопожарного режима были оштрафованы 115 человек.