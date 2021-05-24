Во всех школах и детсадах Иркутской области введут пропускной режим. Фото: пресс-служба правительства Приангарья.

После ЧП в гимназии Казани губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил разработать комплексную программу по защите школ и детсадов от террора. Всего в нашем регионе почти две тысячи школ и детсадов. Сейчас в них продолжаются проверки. Уже есть запланированы конкретные действия: в зданиях завести паспорта безопасности, а охранные службы - проверить.

- Школам региона нужна специализированная охрана. Защищать детей должны профессионалы, - отметил Игорь Кобзев на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. - Также необходимо ввести пропускной режим и обеспечить образовательные учреждения системами видеонаблюдения, сигнализацией, металлоискателями.

Губернатор поручил министерству образования Иркутской области разработать комплексную антитеррористическую программу на 2022-2024 годы для школ и садов. Работы предстоит много, и территориям будут помогать, в том числе выделяя деньги из областного бюджета.

Кроме того, важно вовремя замечать, если у молодежи вдруг проявляется склонность к насилию. Например, важно отслеживать, что дети видят в соцсетях. Игорь Кобзев обратился к мэрам городов и районов Приангарья, которые по образованию - педагоги, с предложением вместе проработать этот вопрос.

- Беда может прийти в любой дом. Никто не должен оставаться в стороне. Необходимо изучить ситуацию, проанализировать и выработать конкретные предложения,- сказал губернатор.