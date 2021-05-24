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Общество24 мая 2021 9:11

По 105 тысяч рублей получат погорельцы из поселка Дальний Нижнеилимского района

Компенсации из областного бюджета им планируют выделить уже 26 мая
Снежанна БЕЛОВА
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По 105 тысяч рублей получат погорельцы из поселка Дальний Нижнеилимского района. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

По 105 тысяч рублей получат погорельцы из поселка Дальний Нижнеилимского района. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На днях губернатор Приангарья Игорь Кобзев побывал в поселке Дальний Нижнеилимского района, где 19 мая случился большой пожар, и лично встретился с погорельцами. Планируется, что уже к 26 мая им выплатят по 105 тысяч рублей компенсации.

- С группой сотрудников Правительства Иркутской области мы провели встречу с жителями поселка Дальний, где определили основные направления дальнейших действий, - рассказал Игорь Кобзев. - Первое, следственный комитет региона дал разрешение на рекультивация участков, охваченных огнем. В течение месяца мы это сделаем.

Куда переселятся погорельцы? Нюанс в том, что вся земля и дома в поселке принадлежат администрации Нижнеилимского района. Поэтому по договорам соцнайма тем, кто лишился крыши над головой, должны предоставить другое жилье.

- В течение двух недель мэр района Максим Романов должен решить, где будут размещать жителей. При этом не все хотят переезжать в другие районы. Это тоже предстоит решить, - сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, министерство социальной защиты, попечительства и опеки Приангарья отправляет в поселок гуманитарную помощь: продукты, предметы гигиены, постельное белье, посуду, мелкую бытовую технику.

Все затраты возместит виновник ЧП. Кто конкретно - выясняют правоохранители. Предварительно, причина пожара - провода перехлестнулись, один из них упал и под ним загорелась сухая трава. Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним, огонь прошелся по 42 домам. В восьми сгоревших зданиях жили 14 человек. Всего в поселке - 68 человек, в основном пенсионеры.

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