Туберкулезное отделение построят в больнице Тулуна

Важнейшие вопросы здравоохранения обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Тулуне.

В Тулуне остро стоит вопрос строительства туберкулезного отделения районной больницы. По информации минздрава, уже есть проект, общая стоимость строительства составит 1,3 млрд рублей. Правительство региона подало заявку в федеральную адресную инвестпрограмму, до конца года должно быть принято окончательное решение о финансировании. В целом в Приангарье заболеваемость туберкулезом превышает общероссийские показатели в 1,5 раза. Ежегодно в стационары попадают более 5 тыс. человек. Это и другие вопросы обсудили депутаты Зксобрания на выездном совещании в Тулуне.

Председатель ЗС Александр Ведерников, открывая заседание, напомнил, что в 2021 году в регионе стартовала программа модернизации первичного звена здравоохранения.

- Программа направлена на решение большого блока вопросов по улучшению медицинской помощи жителям, - сказал Александр Ведерников. - Нам нужно консолидировать усилия для ее успешной реализации.

На совещании также звучали вопросы от глав поселений по состоянию ФАПов и их материально-техническому оснащению. Вся информация будет использована в дальнейшей работе.