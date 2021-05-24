В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 21-летнего парня Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 21-летнего Булада Мункуева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сообщение об исчезновении мужчины поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 межмуниципального управления МВД России «Иркутское». По словам заявительницы, ее сын 18 мая в микрорайоне Юбилейный города Иркутска ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, - сообщают в ведомстве.

Приметы пропавшего: азиатский тип лица, на вид 19 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волос темный, стрижка короткая, глаза карие.

Был одет: спортивная куртка мастерка синего цвета, с рукавами голубого цвета, кроссовки синие.

Полиция и родственники пропавшего просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Булада, сообщить об этом в ближайшую дежурную часть МВД.

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