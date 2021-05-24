Больше 6 миллионов рублей перевели на счета аферистов жители Иркутской области за выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более 6 миллионов рублей за выходные дни перевели 17 жителей региона мошенникам, которые представлялись сотрудниками банка или инвестиционными фондами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Воспользовавшись доверием граждан, неизвестные уверяли жителей в том, что они представляют интересы банка и предупреждали об оформлении кредита на имя потерпевшего или угрозе списания средств с карты. Далее злоумышленники предлагали «обезопасить» себя переводом средств на резервный счет. В настоящее время номера неизвестных заблокированы, - сообщают в ведомстве.

Самую большую сумму потерял житель Братска. Он перевел на счета аферистов около миллиона рублей. 21 мая ему поступил звонок от лжебанкиров. Женщина предупредила братчанина о том, что его средства пытаются украсть и их нужно спасти, перечислив на "безопасный счет", что и сделал доверчивый мужчина.

Также распространенной схемой обмана стала схема инвестирования денежных средств ради пассивного дохода. Мошенники обещают жертвам в социальных сетях вернуть вложенные деньги под высокий процент, но когда средства перечисляются на указанные счета, злоумышленники удаляют аккаунты и исчезают. Так было украдено порядка 2 миллионов рублей. Иркутянин нашел подобное объявление в сети, авторы предлагали процент на инвестиции выше среднего по рынку. Как только мужчина перевел средства, сайт был заблокирован.

Сегодня по всем фактам хищения проводится проверка или ведется расследование. Полиция призывает жителей Приангарья к бдительности.