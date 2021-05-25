Погода в Иркутске: 25 мая воздух прогреется до +12
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Погода в Иркутске 25 мая: в городе сегодня переменная облачность, есть вероятность кратковременного дождя. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.
- Ветер в областном центре дует северо-западный, его скорость 5-10 м/с, временами порывы до 15-17 м/с, - говорят синоптики. – Температурные показатели воздуха сегодня достигнут +12.
По данным Яндекса, в столице Приангарья 25 мая нормальное атмосферное давление – 715 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области – в регионе также переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, осадков не ожидается только в Катангском, Киренском, северо-восточных районах. Ветер с порывами до 15-20 м/с, столбики уличных термометров покажут днем +12…+17, в низинах +3…+8.
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