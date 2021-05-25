Пробка длиной 5,5 километров образовалась в Иркутске 25 мая утром. Фото: Яндекс.Пробки

Самая длинная пробка за последнюю неделю образовалась в Иркутске 25 мая утром. Об этом сообщает Яндекс.

- Длина пробки 5,5 километров, - отмечает Яндекс.

Она сковала транспорт сразу на нескольких улицах – заторы на улице Олега Кошевого, Иннокентьевском мосту, улице Сурнова, улице Ангарская, а также от улицы Кедровой до Маратовского кольца.

Затруднена ситуация с проездом и на Объездной дороге в Ново-Ленино (из-за ДТП) и на улице Розы Люксембург. Есть пробки также на подъезде к Иркутному, Глазковскому и Академическому мостам. Движение по плотине ГЭС свободно.

- Пробки в Иркутске 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время во вторник, - отмечает Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 11 часам достигнут 4 баллов.

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