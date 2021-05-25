Квартира жителя Усолья-Сибирского ушла с торгов из-за долгов по алиментам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Квартира жителя Усолья-Сибирского была описана, арестована и продана с торгов из-за долгов по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Мужчина должен был выделять на содержание 11-летней дочери ¼ часть всех своих заработков, но не делал этого. Когда сумма долга превысила 600 тысяч рублей, к нему пришли судебные приставы и сообщили о том, что возбуждено исполнительское производство и если в ближайшее время средства не поступят на счет матери ребенка – начнутся принудительные меры. Неплательщик проигнорировал предупреждения и не начал гасить задолженность по алиментам.

- Тогда квартира принадлежащая ему по праву собственности была арестована и выставлена на торги, где была продана за 814 тысяч рублей, - говорят судебные приставы. – 612 тысяч рублей были перечислены взыскателю.

Остальную сумму, за исключением исполнительского сбора в 41 тысячу рублей, отдали алиментообязанному гражданину. При этом в дальнейшем мужчина также должен выделять средства для дочери до ее 18-летия.

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