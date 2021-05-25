Вакцинация от COVID-19 стартовала в садоводствах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня 25 мая в Иркутской области начали работать пункты вакцинации в садоводствах. Выездные бригады медицинских работников прививают жителей Иркутского, Ангарского и Шелеховского районов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Вакцинация должна быть доступной для всех групп населения. Сегодня медорганизации используют все формы работы с населением, чтобы как можно скорей создать необходимую иммунную прослойку. Выездные мобильные бригады прививают сотрудников предприятий, мобильные пункты организованы в торговых центрах и университетах, - отметили в министерстве здравоохранения Приангарья.

Сегодня в регионе первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошло больше 250 тысяч человек. Второй компонент вакцины получили более 180 тысяч человек.

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