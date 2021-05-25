Какие инвестиционные проекты представит Иркутская область на Петербургском экономическом форуме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Делегация из Иркутской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в северной столице со 2 по 5 июня. Наш регион примет участие в выставке передовых инновационных проектов, которые дают толчок для развития экономики - как местной, так и российской. Десять регионов Сибири будут представлены на едином стенде " Большая Сибирь".

- Иркутская область представит инвестиционные проекты по строительству газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск и газоперерабатывающего завода в Усть-Куте, разработке и освоению золоторудного месторождения Сухой Лог, развитию Байкальска и прилегающих территорий, а также особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала», - рассказали в правительстве региона.

Кроме того, планируется презентовать проекты комплексного развития Кругобайкальской железной дороги и благоустройства исторической части Иркутска. Также будут представлены перспективные направления в сферах эффективного лесопользования и инновационной экономики.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го - под патронатом и при участии президента России. Основная тема нынче - «Снова вместе. Экономика новой реальности».