В Иркутске на клумбах у Вечного огня и памятника Ленину впервые взойдут тюльпаны Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске этим летом на клумбах города взойдут тюльпаны. Еще осенью специалисты предприятия «Горзеленхоз» заложили луковицы тюльпанов на клумбе у Вечного огня и на улице Ленина, 40. В 2022 году тюльпаны высадят в Тихвинском сквере. Всего в областном центре будет высажено больше 530 тысяч цветов на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

– Иркутск отмечает юбилей, и дизайн-проекты посвящены этому событию. В микрорайоне Солнечный на склоне у памятника Маршалу Жукову будет высажена цветочная клумба – надпись «360 лет Иркутску», цветами будет выполнен герб города. Также цветочная надпись «С Юбилеем, любимый Иркутск» будет высажена на площади Конституции у ЗАГСа. На городские клумбы растения выбираем проверенные – петуния, бархатцы, бегония и другие. В сквере имени Кирова будут установлены новые конструкции с вазонами, и в них будут высажены ампельные растения – бегония, ипомея. Впервые иркутян будут радовать декоративные кустарники гортензии, - рассказали в ведомстве.

Работы по высадке растений начнутся в конце мая, когда в регионе установятся положительные температуры. В этом году в связи с погодными условиями изначальные графики скорректированы.

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