Делегация из Иркутской области примет участие в деловых сессиях Петербургского международного экономического форума

Делегация Иркутской области примет участие в деловых сессиях Петербургского международного экономического форума Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Делегация из Иркутской области со 2 по 5 июня 2021 года примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Напомним, тема события в этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности».

- Представители делегации Иркутской области примут участие в сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию», экспертной панели по развитию аэропортовой сети Сибири с участием Министерства транспорта РФ и Росавиации, а также других мероприятиях, - сообщили в правительстве региона. - Планируется подписание ряда соглашений, в том числе, с субъектами РФ.

Всего в рамках деловой программы запланировано свыше 130 экспертных дискуссий.

Кроме того, наш регион представит на традиционной выставке в рамках Петербургского экономического форума инвестиционные проекты, такие как строительство газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск и газоперерабатывающего завода в Усть-Куте, разработка и освоение золоторудного месторождения Сухой Лог, развитие Байкальска и прилегающих территорий, особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и не только.