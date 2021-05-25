Фабрика мороженого "Ангария" не будет сокращать работников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фабрика мороженого "Ангария" не будет сокращать работников. Об этом сообщил генеральный директор предприятия центру занятости населения Ангарска в ответ на запрос, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В письме руководитель фабрики отметил, что на предприятии также не планируется увольнение, простой, перевод на неполную занятость, отпуска без сохранения заработной платы работников.

Напомним, в ряде СМИ Приангарья появились сообщения о том, что предприятие по производству мороженого в Ангарске планирует с 25 мая приостановить работу на неопределенный срок. В следствие чего 24 мая городской центр занятости населения направил запрос в адрес руководства фабрики с целью проверки информации.

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