18 миллионов рублей заплатят двое жителей Ангарска за рубку леса Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ангарске перед судом предстали двое мужчин, обвиняемых в мошенничестве. Путем обмана сообщники установили право на чужое имущество, в данном случае лесные насаждения. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году они приобрели лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения. На основании данного документа заключили с Министерством лесного комплекса Иркутской области договор аренды земли. Им был предоставлен участок земли площадь более 95 гектаров с древесиной в объеме 10842,09 кубов, принадлежащей Российской Федерации, с месторасположением в Ангарском и Усольском лесничествах, Ангарском городском округе.

Сообщники не выполняли предусмотренные работы, а занимались вырубкой леса, привлекая при этом работников, которые не знали о преступных умыслах мужчин.

С августа по декабрь 2018 года были вырублены деревья породы пихта, ель, береза, осина, сосна, кедр в объеме 5 800 кубических метров. Таким образом, лесному фонду России был причинен вред в особо крупном размере.

41-летнему мужчине назначено 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Его соучастнику избрали наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также виновные лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой, перевозкой и реализацией древесины на срок 1 год.

С мужчин взыскан материальный ущерб в размере 18 миллионов рублей.

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