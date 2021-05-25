Ангарчанин пойдет под суд за продажу часов со скрытой видеокамерой

Ангарчанина осудят за продажу часов со скрытой камерой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Объявление о продаже «шпионских» часов со скрытой камерой появилось на сайте объявлений в прошлом году и попало в поле зрения полиции, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- В августе мужчина купил часы с видеокамерой, а затем решил их перепродать. Он опубликовал объявление и назначил цену — 2700 рублей, - рассказали в суде.

Чтобы точно задержать продавца, оперативники устроили проверочную закупку. Их покупатель договорился с ангарчанином о встрече, на которой того и задержали.

Дело в том, что подобные устройства запрещены в России, так как собирают информацию без согласия. Продажа таких устройств — это уголовная статья.

Торговцу шпионскими часами теперь грозит штраф до двухсот тысяч рублей, ограничение свободы, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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