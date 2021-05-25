Иркутянин отдал 60 тысяч рублей телефонному мошеннику, который представился полицейским

Телефонные мошенники обманули иркутянина на 60 000 рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Под предлогом спасения денег с небезопасного счета у 30-летнего иркутянина похитили 60 000 рублей, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Телефонных мошенников было двое, - рассказали в полиции. - Первой позвонила женщина, представилась сотрудницей банка и сообщила о несанкционированном списании со счета. Иркутянин ей не поверил и стал спорить.

Тогда подключился второй мошенник, якобы сотрудник правоохранительных органов. Он удивительно точно назвал, когда и где мужчина пользовался картой, чем внушил доверие. Кроме того, подействовали и угрозы: за отказ сотрудничать мужчине пообещали уголовную и административную ответственность.

В конце концов, иркутянин поверил и согласился выполнять указания лжеполицейского. Он перевел указанную сумму на «безопасный банковский счет» аферистов, после чего ему сказали повторить операцию в другом банке.

Выполнив указания, мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Мошенников разыскивают, за хищение чужого имущества они могут отправиться в колонию на 5 лет.

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