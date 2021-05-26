Погода в Иркутске: 26 мая в городе облачно с прояснениями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 мая. В областном центре снова идет дождь. Ветер дует с северо-запада со скоростью 6-11 м/с. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в Иркутске столбики уличных термометров не покажут выше +13, - отмечают синоптики. – В областном центре 26 мая облачно с прояснениями, осадки.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня в норме – составляет 716 миллиметров ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области: в регионе переменная облачность, дожди, грозы, ветер северо-западный с порывами до 13 м/с, в западных районах и вовсе до 15-17 м/с. Воздух прогреется днем до +13…+18, однако, если небо затянут облака, сибиряки увидят лишь +4…+9.

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