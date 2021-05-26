Многокилометровая пробка образовались на улице Трактовая в Иркутске из-за ДТП 26 мая утром

Многокилометровая пробка образовались на улице Трактовая из-за ДТП в Иркутске 26 мая утром. Фото: Яндекс.Пробки

Тяжелая ситуация на дорогах сложилась утром 26 мая в Иркутске. Особенно нелегко сегодня автомобилистам в Ленинском районе города. Об этом сообщает Яндекс.

Чтобы выбраться из данного округа нужно простоять в пробке либо на улице Олега Кошевого и Сурнова (на обеих «артериях» заторы), либо по улице Трактовая, где проблемы с движением начинаются этим утром от остановки общественного транспорта «Узловая». Затор образовался как раз по дороге в центр Иркутска. Виной всему ДТП в левой ряду между остановками автобусов «ДОК» и «Гортоп». И проблемы с проездом здесь до самого Глазковского моста.

- Пробка, занявшая улицу Трактовая улица, автодорожный мост через реку Иркут, железнодорожный мост, от остановки Военный городок до стадиона Локомотив, длиной 2,9 км, - сообщает Яндекс. – В ней можно потерять 41 минуту, что на 21 минуту больше обычного.

Также затруднения у автомобилистов возникнут на подъезде к Академическому мосту и на улице Декабрьских Событий. Сейчас пробки в Иркутске 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время.

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