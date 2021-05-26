Уголовное дело за вылов хариуса во время нереста возбудили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

29-летний житель поселка Большая речка ответит перед законом за ловлю хариуса в запрещенный – нерестовый - период. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Мужчину задержали во время рейда на Иркутском водохранилище, - отмечают полицейские. – Он рыбачил при помощи лодки с подвесным мотором и рыболовной сети, являющейся запрещенным орудием лова.

О том, сколько килограммов хариуса выловил мужчина, не сообщается. Транспортные полицейские уточняют только, что своими действиями рыбак нанес ущерб природе края на сумму более 42 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного средства, орудий массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним».

КОНКРЕТНО

Какую рыбу нельзя сейчас ловить:

- щуку – до 15 июня на Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках;

- омуль, хариус, таймень, ленок – до 30 июня. Запрет на вылов омуля действует постоянно.

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