Водитель «Нивы» погиб в ДТП с фурой в Усть-Илимском районе. Фото: @gibdd.38

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах ДТП в Усть-Илимском районе. Там в столкновении с большегрузом погиб 32-летний водитель «Нивы». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Авария произошла 25 мая на 219 километре автодороги «Братск-Усть-Илимск» в районе поселка Бадарминск, - говорят полицейские. - 32-летний водитель «Нивы» допустил столкновение с фурой, которая двигалась во встречном направлении. Автомобилист от полученных травм скончался на месте.

Водитель большегруза в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

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