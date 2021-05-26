Два лагеря вошли в программу детского туристического кешбэка в Иркутской области

Два лагеря войдут в программу детского туристического кешбэка в Иркутской области Фото: Архив "КП"

Два лагеря в Ангарском городском округе вступают в программу детского туристического кешбэка, которая стартовала в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Среди учреждений Приангарья участниками программы пока стали два стационарных лагеря «Лукоморье» и «Звездный», - отмечают региональные власти.

При этом отмечается, что льготные путевки, за которые заплатил областной бюджет, в этой программе не учувствуют, а список лагерей в программе будет пополняться. Чем поможет родителям программа детского туристического кэшбека: можно получить возврат средств за путевку на летние смены в стационарных лагерях до 50% от суммы «билета», максимальная сумма кэшбека - 20 000 рублей.

Под программу попадают путевки, купленные с 25 мая по 31 августа, а приехать с отдыха ребенок должен не позднее 15 сентября.

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