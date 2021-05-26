Игорь Кобзев: Нужно разработать четкие меры, как выровнять цены на жилье в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил решить вопрос о том, как стабилизировать цены на жилье. Так, "квадрат" в новостройках в первом квартале этого года стоил 75,7 тысячи рублей, подорожав за три года практически на 40%. Эти цифры привел министр строительства Иркутской области Павел Писарев.

- Необходимо разработать четкие меры по выравниванию цен на жилье в регионе, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Стоимость квадратных метров выросла, а доходы населения - нет. Поручаю разработать предложения не позднее середины июня.

Жилье на первичном рынке дорожает из-за разных факторов. Среди главных - скачет стоимость стройматериалов: утеплителя и металлической арматуры. Стоимость отдельных товаров поднялась на половину и выше. А поскольку завозят их из Московской и Челябинской областей, увеличиваются траты на доставку, ведь цена грузоперевозок тоже растет.

Как выход - выпускать необходимые позиции в Приангарье. Например, до 60 тысяч тонн стальной арматуры в год намерен изготавливать ООО «Усольский металлургический завод». Кроме того, готов инвестиционный проект по производству базальтового утеплителя ООО «ГК Старатель».

Всего в Приангарье работает 262 фирмы по производству стройматериалов. Благодаря им для возведения зданий в области хватает всех самых необходимых для возведения домов материалов: бетона, кирпича, цемента, нерудных материалов и железобетонных изделий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1114 тысяч квадратных метров жилья до конца года намерены ввести в эксплуатацию в Иркутской области.

222,9 тысячи "квадратов" в многоэтажках и частных домах уже ввели в эксплуатацию с начала года.