Схемы объездов крупных дорожных ремонтов представили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как обычно, лето - сезон дорожных ремонтов. Автомобилистам придется потерпеть, что некоторые улицы в Иркутске будут перекрыты на время работ. Зато потом будет комфортнее колесить по обновленному асфальту. Всего в 2021-м в областном центре приведут в порядок 21 точку. В городской администрации представили схемы, по каким улицам водители смогут объезжать знаки "кирпич".

- Такого масштабного дорожного строительства в городе не было со времен реконструкций улиц Байкальская и Лермонтова, - прокомментировал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. - Мэр города Руслан Болотов поручил с особой тщательностью разработать схемы объездов, организовать работы на дублирующих улицах так, чтобы избежать накладок по времени и напряженной дорожной ситуации.

Какие дороги обновят? Среди самых значимых - улицы Трактовая, Баррикад, Верхняя Набережная, Карбышева, а также Академический мост, путепроводы на Батарейной и Джамбула.

Из-за ремонта на Баррикад и Трактовой, где обычно большой поток машин, возможны пробки. Для того чтобы автомобилисты не застревали на этих улицах, приводить в порядок их будут поэтапно и не в час-пик, а, большей частью, по ночам. Закрывать проезд будут только по одной полосе.

А теперь о вариантах объезда.

– Для объезда участка улицы Баррикад автомобилистам предлагается двигаться по улицам Напольная, Ушаковская, Фридриха Энгельса, - говорит заммэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - Трактовую лучше объезжать по маршруту: улица Главная Кировская - Полярная - Генерала Доватора - Розы Люксембург или Мира.

Двигаясь из Ново-Ленино, можно направляться на объездную "Ново-Ленино - Олега Кошевого - Центр".

Водителей просят заранее планировать, как добираться до работы или по делам, с учетом перекрытия дорог. А по возможности, временно пересесть на общественный транспорт. Специально для этого в Ленинском округе чаще станут ездить автобусы.

Работы уже начались на 12 магистралях. В этом году, увы, из-за непогоды пришлось немного сдвинуть сроки. Закончить все ремонты планируют до 1 октября.