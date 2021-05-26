Ольга Носенко возглавила федерацию фигурного катания Иркутской области.

Вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Носенко возглавила федерацию фигурного катания Иркутской области. В планах нового главы федерации - создать школу фигурного катания в регионе и сделать этот вид спорта максимально доступным для детей. Также федерация намерена пригласить сборную команду России провести сборы перед зимней Олимпиадой в Пекине в 2022 году в Иркутске

Ольга Носенко также приняла участие в открытии соревнований по фигурному катанию «Созвездие Байкала» в Ангарске. На соревнования приехали спортсмены из Красноярска, Новосибирска, Забайкальского края и Бурятии. От имени федерации и депутатов ЗС вице-спикер обратилась к участникам и зрителям турнира с приветственным словом.

- Фигурное катание требует большой силы воли, выносливости, грации и артистичности. Эти важные качества нужны не только на льду, но и в жизни! Желаю всем удачи, отличной спортивной формы и уверенности в своих силах! – сказала вице-спикер Ольга Носенко.