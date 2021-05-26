135 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры в Иркутске в 2021 году

Дома готовы уже на 30%. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В этом году 135 семей в Иркутске переедут из ветхих и аварийных домов в новенькие квартиры. До конца октября для них достроят три девятиэтажки в микрорайоне Эволюция.

- Несмотря на то, что к работам приступили в феврале, готовность уже составляет более 30%, - отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Работы идут по графику. Сейчас две будущие высотки уже "выросли" до пятых этажей, а еще одна - до третьего. Рабочие кладут кирпич, прокладывают трубы. Квартиры сделают «под ключ», то есть с ремонтом - заезжай и живи.

В эти новостройки переселят иркутян, чьи дома признали аварийными до 2017 года. Из бюджета города на это направят больше 380 миллионов рублей.

Параллельно будет развиваться микрорайон. Ведь новоселам нужно водить детей в школы и детсады.

- В генеральном плане Иркутска в непосредственной близости предусмотрен детский сад, - отметил Руслан Болотов. - Также запланировано строительство новых учебных блоков в школах NoNo57 и 53, школы на улице Ярославского.

Возможно, в этом районе также будут возводить жилье, которое станут сдавать в аренду бюджетникам в рамках сотрудничества с АО «ДОМ.РФ».