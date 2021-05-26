117 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутской области 26 мая количество случаев заражения коронавирусом увеличилось до 69428. Вместе с тем, за сутки выздоровело 153 человека. Всего в регионе с болезнью смогли успешно справиться за весь период пандемии 67457 зараженных. Об этом сообщает региональный Оперштаб по коронавирусу.

- За прошедшие сутки в Приангарье 117 человек заразились COVID-19. При этом 13 пациентов закончили лечение и выписались из больниц. Так, количество госпитализированных жителей региона уменьшилось до 1151, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, не всем пациентам удалось победить вирус. За последние сутки зафиксировано 5 летальных исходов. Общее количество увеличилось до 2545. Также 1 смерть произошла от заболеваний, не связанных с COVID-19.

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