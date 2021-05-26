На охрану школ Иркутской области требуется 1,58 млрд рублей ежегодно

Областные парламентарии заявили, что к 1 сентября необходимо создать эффективные механизмы защиты общеобразовательных учреждений.

Со дня трагедии в Казани прошло две недели. В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили, как в регионе обеспечивают безопасность в школах.

- Наша общая задача – принять меры, чтобы не допустить повторения беды. Сегодня федеральные и региональные власти решают этот вопрос. Коллеги из ГосДумы по поручению президента работают над изменениями в законодательстве, - сказал председатель ЗС Александр Ведерников. - У нас есть время, чтобы совместными усилиями к 1 сентября создать эффективные механизмы защиты общеобразовательных учреждений.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, что стоит проблема обеспечения школ инженерно-техническими средствами и физической охраной. На организацию пропускного режима необходимо более 400 млн рублей, на видеонаблюдение и ограждение по периметру – более 300 млн. На непосредственную физическую охрану - 1,58 млрд рублей ежегодно. Сейчас разрабатывается соответствующая региональная программа.

Парламентарии обратили внимание профильного министерства на тот факт, что многие школы получают большие штрафы за нарушение антитеррористического режима. Депутаты также сделали акцент на том, что необходимо уделять внимание улучшению психологической обстановки в классах, индивидуальной работе с ребенком, профориентации.