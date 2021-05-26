60% жителей Иркутской области планируют вакцинировать от коронавируса к сентябрю.

Правительство Иркутской области планирует выполнить план по вакцинации 60% населения региона к сентябрю. Об этом сообщила зампред правительства Приангарья Валентина Вобликова на депутатском штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

- Пандемия до сих пор не побеждена. Каждые сутки фиксируется не менее 100 новых случаев заболевания. В соседней Бурятии зафиксирован резкий рост числа заболевших, - сказал спикер Заксобрания Александр Ведерников.

По-прежнему много пациентов с внебольничной пневмонией – 50-60 в сутки. В стационарах развернуто 1 624 койки для больных коронавирусом, но идет их постепенное сокращение. Исследования на ковид проводят в 15 лабораториях. Сроки выполнения не превышают 48 часов. Пациентам, проходящим амбулаторное лечение, предоставляют бесплатные лекарства. Препараты уже получили 29,5 тыс. пациентов.

А вот по вакцинации цифры не такие радужные. Полный курс вакцинации от коронавируса в Иркутской области прошли 185 тысяч человек, 255,5 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины. Для того чтобы сформировать иммунную прослойку в 60% в Иркутской области необходимо привить более 1 млн человек. В регионе открыто 89 прививочных кабинетов, работают мобильные пункты в торговых центрах, общежитиях, университетах, садоводствах.

Вице-спикер Ольга Носенко отметила эффективность работы амбулаторных ковидных центров и спросила, будут ли они сохранены. Валентина Вобликова ответила, что потребность в таких центрах снижается, сейчас упор делается на посещение больных на дому. Вице-спикер Кузьма Алдаров поинтересовался, почему в некоторых районах кампания по вакцинации идет медленными темпами. По словам Валентины Вобликовой, нехватки вакцины нет, дело в недостаточной разъяснительной работе с населением.

А Светлана Шевченко попросила решить вопрос в Нижнеудинске, где сломался компьютерный томограф, из-за чего пациентов отвозят на исследование в Братск. Представитель минздрава сказал, что вопрос с ремонтом уже решается.