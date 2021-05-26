Не пить и быть сдержанными посоветовал Павел Глоба в период лунного затмения 26 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня 26 мая ожидается лунное затмение. О том, как оно может повлиять на психику и настроение людей, рассказал астролог Павел Глоба ИА "NEWS.ru".

- Затмение всегда связано статистически, правда, почему — никто этого не знает, ни учёные, ни астрологи, но в это время всегда повышается уровень аварий, конфликтов, катастроф. Такое есть, человеческий фактор. Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Пример: накануне прошлого лунного затмения случилась история с актёром Михаилом Ефремовым. Это тоже было связано с затмением, это тяжёлая зона, где люди могут совершать подобного рода поступки, — поделился опытом астролог с информационным агентством.

Астролог порекомендовал людям не пить алкоголь, не поддаваться чужому влиянию быть сдержанными и осторожными, в частности и на дорогах. Однако, это не значит, что нужно настраиваться на негатив. Люди с хорошим настроем менее подвержены попаданию в неприятные ситуации.

К слову, 26 мая россияне увидят сразу три редких астрономических явления — лунное затмение, полнолуние и суперлуние.

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