ЗС: моногорода Иркутской области нуждаются в специальных мерах господдержки.

В Иркутской области 8 моногородов и Байкальск – один из них. Как развивается город с таким статусом, какое будущее БЦБК, на каком этапе проект по ликвидации накопленных опасных отходов, - все это обсудили на выездном совещании депутаты ЗС в Байкальске. Перед мероприятием парламентарии побывали на промплощадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

- Теперь эта тема не только на нашем парламентском контроле. Главная ответственность за ее решение лежит на федеральной и региональной власти, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Правительство страны назначило Федерального экологического оператора единственным исполнителем работ по ликвидации отходов БЦБК. Начало работ запланировано на второе полугодие 2022 года, в 2024 году рекультивация отходов должна быть завершена.

По словам председателя Заксобрания, не менее важно сделать акцент и на самом Байкальске, который находится в сложной экономической ситуации. Мэр города Василий Темгеневский подчеркнул, что сейчас необходимо приступить к строительству котельной. Действующая ТЭЦ в изношенном состоянии. Проект реконструкции теплоисточника прошел все экспертизы, решается вопрос по финансированию строительства.

- В этом году городу исполнится 55 лет, - также сказал председатель областного парламента. - Сегодня обозначены перспективы его развития, связанные с созданием инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала», индустриального парка «Байкальский чистый продукт» и ряда других проектов. Байкальск – моногород, поэтому давайте параллельно рассматривать и анализировать успешные практики развития подобных городов.

Вице-спикер Ольга Носенко отметила, что предусмотрено мало мер поддержки малому и среднему бизнесу, и среди них нет тех, которые предназначены именно для моногородов.

- Предпринимателям важны не только финансовые ресурсы, но и сырьевые, а также рынки сбыта. Надо принимать иные меры поддержки, особенно в моногородах, - подчеркнула Ольга Носенко.

В итоге были сформированы рекомендации. Так, это использование для развития моногородов инструментов нацпроектов – строительство детских садов, дорог и школ. Корпорации ВЭБ.РФ рекомендовали при формировании инструментов поддержки учесть положительный опыт Фонда развития моногородов и продолжить их поддержку. Правительству области и органам местного самоуправления - объединить усилия по созданию условий, направленных на привлечение инвестиций и другие.