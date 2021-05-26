Ученые рассказали, что «синдром самозванца» все чаще встречается у жителей мегаполисов

Ученые рассказали, что «синдрома самозванца» все чаще встречается у жителей мегаполисов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Синдром самозванца» разрушил не одну успешную карьеру. Человек, страдающий таким неврозом, мучается от комплекса собственной неполноценности. Он уверен, что его способности гораздо ниже, чем их видят окружающие и скоро это «тайное» станет явным. О том, как понять, нет ли у вас «синдрома самозванца», корреспонденту NEWS.ru рассказала доцент НИУ ВШЭ Марина Шевелева.

- Данный синдром появляется у людей, которые имеют значимые достижения в своей профессиональной деятельности, но не могут их принять, - поведала корреспонденту NEWS.ru кандидат психологических наук Марина Шевелева. - Они считают, что достигли успеха случайно благодаря удаче, стечению обстоятельств. В целом из-за совокупности внешних факторов, а их собственной заслуги в этом не было.

И такое самоощущение мешает добиваться профессиональных успехов и раскрываться таланту человека полностью. Явление это хотя и встречается, как минимум у 30%, все же мало изучено. Накануне ученые апробировали американский тест на определение «синдрома самозванца» в России – подробности здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08