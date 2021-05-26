Не платившая алименты жительница Иркутской области отправилась в колонию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Черемхово женщину проговорили к 4 месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание дочери. Жительница Иркутской области отправилась в колонию-поселение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- 35-летняя подсудимая накануне была признана виновной в «Неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно», - отмечают в прокуратуре региона.

Такое наказание было вынесено за рецидив: женщину уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов на содержание четырех детей, но в 2020 году – с августа по ноябрь – она снова не выплатила больше 36 тысяч за содержание дочери.

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