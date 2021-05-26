Двух друзей будут судить за кражу мусорных баков в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Усолье-Сибирского в Иркутской области 31 мая будут разбираться с двумя друзьями детства, которые в январе этого года украли два мусорных бака у одного из городских кафе. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

- Следователи установили, что мужчины 1989 и 1990 годов рождения вечером 11 января возвращались домой на грузовике, увидев мусорные баки, погрузили их в кузов и увезли в гараж к одному из них, - рассказывают в суде. – Там один из приятелей разрезал баки на части и отвез в пункт приема металлолома.

Усольчанин получил за металл 1825 рублей, ущерб при этом от данного преступления составил 9767 рублей. Найти друзей-подельников удалось благодаря тому, что их действия попали в обзор камер видеонаблюдения.

Пока шло расследование мужчины передали кафе 1 мусорный бак и выплатили деньги за второй, принесли извинения и еще выплатили потерпевшей стороне 1116 рублей.

- В суд дело поступило с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении штрафа, - отмечают в учреждении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08