Погода в Иркутске: 27 мая в городе потеплеет до +17 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 мая. Сегодня в областном центре впервые за много дней не будет осадков. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе переменная облачность, ветер дует северо-западный, западный, его скорость 5-10 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем воздух в Иркутске прогреется до +15….+17.

По данным Яндекса, атмосферное давление 27 мая в столице Приангарья в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается погоды в Иркутской области: в регионе все еще идут дожди, сегодня они будут кратковременными. Ветер с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +14…+19. Однако, если небо затянут облака, синоптики обещают не больше +10.

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