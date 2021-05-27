Житель Усолья-Сибирского взял кредит и перевел аферистам полмиллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель города Усолье-Сибирское в Иркутской области отдал мошенникам все свои сбережения и средства, полученные им в кредит. Общий ущерб от действий аферистов – более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Схема, по которой злоумышленники похитили у потерпевшего крупную сумму денег, в последнее время часто используется мошенниками, - предупреждают полицейские. – 50-летнему мужчине позвонила девушка, представилась сотрудником банка, сказала, что на его имя была попытка оформить кредит. Разумеется, держатель счета ничего не оформлял.

Тогда лжесотрудница начала уверять, что это мошенники, они могут завладеть этими средствами, к делу уже подключились «сотрудники безопасности банка». По указке уже этих «сотрудников безопасности» сибиряк снял свои деньги – 240 тысяч рублей, оформил кредит на 310 тысяч рублей и всю сумму перевел мошенникам.

- В общей сложности потерпевший осуществил 37 переводов через банкомат - отмечают сотрудники регионального МВД. – Отправил деньги на абонентские номера, продиктованные мошенниками.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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