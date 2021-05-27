115 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 27 мая возросло до 69 543. За минувшие сутки в это число вошли 115 человек, получивших накануне положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб Приангарья.

- За это же время выздоровели 148 ранее инфицированных, всего за время пандемии вылечили уже 67 605 гостей и жителей региона, - отмечают специалисты.

По данным медиков, в ковидных госпиталях 27 мая под постоянным наблюдением врачей находятся 1128 пациентов. К сожалению, летальные исходы в регионе продолжаются. Сегодня стало известно о смерти еще 6 человек от новой коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 стал причиной смерти 2551 сибиряка, еще 278 с таким же диагнозом умерли от иных тяжелых болезней.

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