В Иркутске начинают строить школу на улице Багратиона

Губернатор региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов побывали на месте строительства будущей школы. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Скоро жители микрорайона Юбилейный в Иркутске смогут водить детей в новую школу. На улице Багратиона начинают строить учреждение, рассчитанное на 1275 учеников. Уже выбран подрядчик, до конца недели с ним подпишут контракт, а затем площадку огородят и станут готовить ее к возведению здания. На месте побывали губернатор Приангарья Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

- Новая школа существенно снизит нагрузку на имеющиеся общеобразовательные учреждения микрорайона, - отметил Руслан Болотов. - Она будет иметь историческую направленность. Соответствующим образом украсим фасад здания, внутри разместим музей, а образовательную программу усилим предметами по патриотическому воспитанию.

Для школы построят восемь трехэтажных блоков. Внутри разместятся кабинеты, спортивный и зрительный залы, актовый зал-форум, бассейн, библиотека, читальный зал, помещения для факультативов и «продленки», медицинский блок, а также столовая с пищеблоком.

Здание должно быть готово в декабре 2022 года. Деньги на возведение выделены из городского, областного и федерального бюджетов.

Кроме того, в Иркутске готовятся к созданию еще восьми школ - сейчас для них подбирают землю и разрабатывают проекты.

- Мы практически готовы к началу строительства школ в микрорайоне Союз и на улице Ярославского, - сказал мэр города.

Тем временем, уже выбирают подрядчика для школы №75 на улице Академическая, чтобы создать отдельный трехэтажный блок для 200 учеников начальных классов. Здание намерены построить к осени следующего года.